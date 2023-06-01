Пошкоджені будинки, школи, дитсадок, відділення поліції: у КМВА розповіли про наслідки обстрілу

Вночі 1 червня внаслідок ракетного обстрілу російських терористів у Києві загинула дитина. Також є пошкодження житлових будинків, навчальних закладів та відділення поліції.

Внаслідок російської атаки загинули троє людей. Також у столиці зафіксовано руйнування. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник КМВА Михайло Шаманов, інформує 24 Канал.

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Наслідки ракетного обстрілу Києва

У столиці пошкоджено житловий будинок. Зокрема, вибиті вікна і двері. Вибуховою хвилею зірвало балкон.

Також зафіксовано падіння уламків ракети на дитячу поліклініку. Уламками пошкоджено дві школи, вибиті вікна й двері. Пошкоджено дільничий пункт поліції. Окрім того, внаслідок падіння уламків на дитячий садок вибуховою хвилею винесло вікна.

У Дніпровському районі троє постраждалих. З них двох шпиталізовано. В одному з будинків житлового сектору внаслідок падіння уламків, що палали, виникло сильне задимлення. Вибуховою хвилею там вибило вікна,

– зазначив Шаманов.

Також додав, що є падіння уламків на адмінбудівлю, пошкодження припаркованих поруч автомобілів. Декілька машин згоріли. Зафіксовано падіння уламків у дворах будинків на проїжджій частині.

У Дарницькому районі також є пошкодження житлового сектору. Вибуховою хвилею вибило вікна. Окрім того, у цьому районі пошкоджено трубопровід гарячого водопостачання. Також зафіксовано падіння уламків на нежитлову будівлю, сталося руйнування на першому поверсі.

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