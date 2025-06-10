Наслідки атаки на Київ: знищено головний склад продукції українського бренду

Вночі проти 10 червня Росія вкотре масовано атакувала Київ дронами типу "Шахед". Внаслідок удару у столиці є значні руйнування.

Під час ворожого обстрілу повністю знищили головний склад та сервісний центр компанії Gemini. Про це пише 24 Канал із посиланням на компанію.

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Була масштабна пожежа

На щастя, обійшлось без постраждалих, але у компанії попередили, що можуть виникнути тимчасові затримки з відвантаженням продукції та сервісним обслуговуванням.

Ми робимо все, щоб в найкоротший термін повернутися до стабільної роботи,

– пояснили там.

Також у Gemini зазначили, що партія стаканчиків "Тактикава", яка мала стати основою для збору з фондом "Повернись живим" на програму навчання "Вишкіл капітанів", згоріла у пожежі.



Так мали виглядати стаканчики / Фото Gemini

Поки компанія очікує на наступну партію, там просять українську HoReCa підключатися до цього партнерства.

Бережіть себе та своїх близьких. Разом вистоїмо! Україна вистоїть!

– наголосили у Gemini.

Пошкодження зафіксовано в 7 районах столиці, постраждало 4 людини – усіх госпіталізовано. Окрім того, зруйновано колишню консульську будівлю однієї з країн ЄС. До гасіння пожеж залучали авіацію ДСНС.

Через задимлення в столиці стала шкідливою якість повітря, зокрема на проспекті Науки та в районі Позняків.