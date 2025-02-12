Підлий шантаж: обстріли України можуть бути пов’язані з політичними подіями

Росіяни 12 лютого вдарили балістикою по Києву. Днем раніше вони обстріляли крилатими ракетами Полтавщину та влучили у газовидобувну станцію.

Однак, Сили оборони скоригували плани ворога, які насправді були ще масштабнішими. Таку думку 24 Каналу військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко, додавши, що очевидним є результат ударів по російських НПЗ, складах і логістиці.

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Як Україна порушила плани Росії

Окупантам не вистачає ресурсів для проведення масованих ракетних атак, адже Україна завдала багато ударів по російській території впродовж січня – лютого 2025 року. Сили оборони працюють для того, щоб зменшити потенційну кількість дронів і ракет, які ворог може застосовувати.

Скоріш за все, 11 лютого Росія планувала здійснити більш масштабний обстріл. Для цього підіймала літаки стратегічної авіації, але удари по Саратовській області, де був атакований НПЗ, змінили плани ворога,

– припустив Олександр Мусієнко.

Удари росіян по Кривому Рогу, Полтавщині, Києву мають терористичний характер. Ворог хоче чинити тиск на цивільне населення, тероризувати мирних людей.

Чому Росія атакує саме зараз

На думку військовослужбовця, атаки росіян не варто пов'язувати з військовою метою. Вони є виключно терористичними й спрямованими на міжнародну аудиторію.

Це мало геополітичний і міжнародний контекст, адже у лютому відбувається "Рамштайн", Мюнхенська безпекова конференція, численні зустрічі, які спрямовані на знайдення формули миру,

– підкреслив Мусієнко.

Але Путін в черговий раз продемонстрував усьому світу й зокрема американському президенту, що має зовсім інше бачення, власні плани й готовий продовжувати війну. Такими діями він лише підтвердив позицію України про те, що мир можливий тільки через силу, а домовитися з Путіним не можна.

Варто згадати хронологію подій. Коли стало відомо, що Дональд Трамп переміг на виборах і заявив, що хоче якнайшвидше закінчити війну – Росія вдарила по Дніпру "Орешником". Далі окупанти досить довго продовжували подібні погрози.

Потім ця тема зникла з інформаційного порядку денного. Але як тільки президент США заговорив про можливий прогрес у врегулюванні конфлікту – Путін відреагував у звичний спосіб.

У Росії не хочуть миру

Стає очевидним небажання Путіна говорити про завершення війни. Якби він хотів почати конструктивний діалог, то ми побачили б зовсім інші дії, але аж ніяк не терористичні атаки.

У Путіна така логіка, що він котре всіх залякає, почне шантанжувати, продемонструє російські можливості, а всі зрозуміють, що Росія у будь-який момент може здійснити обстріл. Це демонстрація сили,

– підкреслив Мусієнко.

В України інша логіка. Ми неодноразово заявляли, що готові до миру й хочемо, щоб війна якнайшвидше закінчилася. Але, звісно, не на російських умовах. Україна пропонувала справді дієві кроки, які змусять Росію до конструктиву. Це насамперед зброя і потужні санкції.

Нагадаємо, під час обстрілу 12 лютого над Києвом збили 6 балістичних ракет. Але є пожежі у будинках, складських приміщеннях, бізнес-центрі. На жаль, загинув чоловік, а декілька людей зазнали травм.