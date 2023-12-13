У Києві російські ракети пошкодили водопровід

Цієї ночі росіяни обстріляли Київ ракетами. Постраждали понад пів сотні людей, зокрема, діти. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено водопровід.

Про це повідомив міський голова. Віталій Кличко уточнив, що пошкодження сталося у Дніпровському районі.

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Уламки ракети пошкодили водопровідну мережу

У Дніпровському районі, внаслідок падіння уламків ракети на проїжджу частину дороги, сталося пошкодження водопровідної мережі,

– розповів мер.

Кличко додав, що аварійні бригади вже працюють на місці, аби оперативно ліквідувати пошкодження.

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Кількість постраждалих знову зросла

У КМВА повідомили, станом на 6 ранку у Києві внаслідок ворожої атаки постраждала 51 людина. Зокрема, 6 дітей.

Найстаршій постраждалій 80 років, наймолодшій – 5. Усім надана медична допомога.

Начальник КМВА Сергій Попко зазначив, що інформації щодо жертв немає.

О 07:31 у КМДА повідомили , що водопостачання у Дніпровському районі нормалізовано. Фахівці "Київводоканал" виконали оперативні переключення. Станом на 7 ранку всі споживачі з водопостачанням.