У Києві знищено цілий під'їзд багатоповерхівки: моторошне відео

Уночі та на світанку 17 червня Росія гатила по Києву дронами і ракетами. Ворог цілився по житлових будинках.

У столиці сталася низка пожеж внаслідок атаки, постраждали навчальна установа та дитячий садок, передає 24 Канал.

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Снаряд влучив у багатоповерхівку

За попередньою інформацію від КМВА, у Солом'янському районі руйнувань зазнали щонайменше дві багатоповерхівки. В одній з них виникла пожежа, яку вдалося локалізувати. В іншій – зруйновані конструкції.

Страшні кадри дев'ятиповерхового будинку у Солом'янському районі поширюють у мережі. Внаслідок влучання російського снаряду там знищено цілий під'їзд. Під завалами можуть перебувати люди.

Руїни на місці прильоту у Києві: дивіться відео

Як горіла багатоповерхівка: дивіться відео

Руйнування під'їзду підтвердив мер міста Віталій Кличко.

У Солом'янському районі зруйнований під'їзд житлового будинку. Там зараз працюють рятувальники, розбирають завали,

– йдеться у повідомленні посадовця.

Також у Солом'янському районі уламки влучили в 10-ий гуртожиток Київського авіаційного інституту. Ще в трьох вибуховою хвилею пошкодило вікна. На жаль, є поранені. Зараз відбувається переселення студентів і співробітників з пошкодженого гуртожитку.

До слова, масованої атаки дронів зазнала і Одеса. У місті є руйнування, пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, інклюзивного центру, дошкільного закладу, гаражів. Понад 10 людей поранені.