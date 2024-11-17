Били "Кинджалами", "Цирконом", "Калібрами" і "Шахедами": деталі про масований удар по Києву

Російські війська завдали чергової масованої атаки по Україні уранці 17 листопада. Внаслідок комбінованого ракетно-дронового удару по Києву в декількох районах столиці зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури, є постраждалий.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську МВА. Тривога у Києві тривала близько п'яти годин.

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Які наслідки атаки на Київ

Яким озброєнням Росія атакувала Київ:

крилаті ракети Х-101/55, випущені зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС;

аеробалістичні ракети "Кинджал", запущені з літаків МіГ-31К;

балістичні ракети "Іскандер-М" (KN-23);

гіперзвукові ракети "Циркон";

крилаті ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря;

ударні безпілотники.

Зверніть увагу! Точну кількість випущених ракет та тип озброєння оприлюднять Повітряні Сили.

У Києві повітряна тривога оголошувалася двічі, сумарно вона тривала близько 5 годин.

Внаслідок масованого, комбінованого ракетно-дронового удару по Києву в Печерському районі, пошкоджено 5-поверховий житловий будинок. В Голосіївському та Дніпровському районах зафіксовано падіння уламків на відкритій території та нежитлові приміщення,

– йдеться у повідомленні.

Наразі зафіксовано одну постраждалу із забійною раною голови. Її було доставлено до лікарні у задовільному стані.