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24 Канал Новини України У Києві через атаку пошкоджено будівлю НКРЕКП
19 жовтня, 12:25
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У Києві через атаку пошкоджено будівлю НКРЕКП

Анастасія Колеснікова

Уночі 19 жовтня Росія атакувала Київ. Під удар потрапила будівля НКРЕКП.

Ворожий удар пошкодив будівлю державного регулятора. Про це НКРЕКП повідомила у соцмережах.

Що відомо про удар по НКРЕКП?

На щастя, ніхто з працівників НКРЕКП не постраждав. Пошкодження будівлі не критичні. 

Регулятор продовжує працювати у штатному режимі.

Довідка: НКРЕКП – це Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Наслідки атаки у Києві / Фото НКРЕКП 

Нагадаємо, що у ніч проти 19 жовтня ворог завдав балістичних ударів по столиці

Руйнування сталися щонайменше у трьох районах міста. 

У Деснянському районі горіла нежитлова будівля, пошкоджено автомобілі та станцію метро. 

У Солом'янському районі виникла пожежа у приміщенні медичного закладу, пошкоджено фасад і скління багатоповерхівки. 

У Дніпровському районі пошкоджено заклад освіти.

Унаслідок російської атаки на Київ у ніч проти 19 жовтня значних пошкоджень зазнав ТРЦ Cosmo Multimall, раніше відомий як "Космополіт". У будівлі пошкоджені дах і опорні конструкції, частково обвалилися внутрішні перекриття. Через руйнування торговельний центр призупинив роботу.

Точні збитки та терміни відновлення поки невідомі. 

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