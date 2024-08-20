Росія запустила на Київ дрони та ракети, є пошкодження будинків

Вночі та зранку Росія намагалася атакувати Київщину за допомогою ударних дронів та ракет. Сили ППО зуміли знищити всі цілі, однак уламки також завдали пошкоджень.

Про наслідки атаки розповіли в ОВА, зазначивши, що оперативні групи продовжують фіксацію.

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Наслідки атаки на Київщину 20 серпня

Внаслідок падіння уламків збитих цілей пошкоджено 4 приватних будинки та господарча будівля в одному з населених пунктів області. В будинках вибиті вікна та двері, пошкоджені стіни та посічені фасади.

На щастя, минулося без поранених.

Крім того, в одному з районів загорівся трав'яний настил. Пожежу швидко загасили.

Влучань в об'єкти житлової та критичної інфраструктури не допущено. Постраждалих немає,

– повідомили в ОВА.

Нагадаємо, що цієї ночі повітряну тривогу у Київській області оголошували тричі. Перша та друга тривоги були пов'язані з атаками "Шахедів". Натомість третю тривогу в регіоні оголошували через атаку ракетами.

Усі цілі вдалося збити.

Загалом повітряна тривога вночі оголошувалась у багатьох областях країни. Сили ППО зуміли збити 28 повітряних цілей в межах Київської, Дніпропетровської, Миколаївської, Херсонської, Вінницької, Хмельницької, Кіровоградської, Сумської та Чернігівської областей.