ЗСУ з кулемета знищили крилату ракету окупантів на підльоті до Києва: оприлюднили ефектні кадри

Російські окупаційні війська вночі 21 березня завдали ракетного удару по Києву. Відомо, що під час нічної атаки мобільна група Сухопутних військ ЗСУ збила біля столиці крилату ракету з кулемета.

Раніше у КМВА уточнили, що після паузи у понад місяць ворог знову вдарив ракетами по Києву. Цього разу під час атаки він запустив крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та балістичні ракети з території Росії.

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ЗСУ збили крилату ракету ворога

Під час ворожої атаки на Київ 21 березня бійці мобільної вогневої групи Сухопутних військ знищили крилату ракету противника за допомогою кулемета Browning M2.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк. Він опублікував відповідне відео.

Крім цього, Павлюк уточнив, що крилату ракету було знищено на підльоті до столиці.

Мобільна група Сухопутних військ збила вночі крилату ракету з кулемета: дивіться відео

Як зазначив командувач Сухопутних військ, цей підрозділ уже не вперше знищує крилаті ракети російських окупантів. У цьому їм допомагає навченість та злагодженість.

На рахунку цього підрозділу це вже не перша збита крилата ракета! Навченість + злагодженість = результат,

– резюмував Олександр Павлюк.

Яка була ціль ворожого масованого удару по Києву

Джерела в українській розвідці повідомили, що майже всі крилаті та балістичні ракети, якими ворог атакував Київ проти 21 березня, були націлені на об'єкти ГУР.

Також власні джерела видання "Обозреватель" повідомили, що ціллю ворога була також Служба зовнішньої розвідки.