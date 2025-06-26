П'ятиповерхівку в Шевченківському районі Києва 23 червня пошкодила збита ракета, – Ігнат
- Російський обстріл Києва вночі 23 червня пошкодив багатоповерхівку в Шевченківському районі, зруйнувавши під'їзд.
- Полковник Юрій Ігнат зазначив, що ракета, збита в повітрі, впала на будинок, спричинивши обвал, та закликав не ігнорувати повітряні тривоги.
Росіяни здійснили масований обстріл Києва вночі 23 червня, зруйнувавши під'їзд багатоповерхівки в Шевченківському районі. У Повітряних силах розповіли про удар по будинку.
Про це пише 24 Канал із посиланням на коментар начальника управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ полковника Юрія Ігната в етері "Радіо NV".
Дивіться також У Києві та області зафіксували влучання на 6 локаціях, падіння уламків – на 25, – Повітряні сили
Що спричинило обвал під'їзду
Юрій Ігнат згадав про обвал під'їзду п'ятиповерхівки внаслідок ворожого обстрілу столиці. За його словами, в будинок влучила ракета, яку перед цим збили в повітрі.
Противник атакував столицю, і хоч ракети були власне знищені, знешкоджені, але бачимо, що в будинку фактично кілька поверхів не стало. Від того, що ракета, збита в повітрі, впала і призвела до таких наслідків,
– пояснив він.
Полковник підкреслив, що від прямого влучання були б значно більші та гірші наслідки.
Ігнат закликав українців не ігнорувати повітряні тривоги. Особливо вразливими є панельні багатоповерхівки, які не витримують удару "Шахеда".