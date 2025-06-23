Росіяни поширюють цинічну брехню про зруйновану багатоповерхівку у Києві
- Уночі 23 червня Київ зазнав комбінованого удару, внаслідок якого зруйновано житлові будинки, зокрема, під'їзд п'ятиповерхівки у Шевченківському районі.
- Росія поширює неправдиві твердження про удар української ППО по 5-поверхівці.
Уночі 23 червня Київ зазнав комбінованого удару. Внаслідок ворожої атаки були зруйновані житлові будинки, зокрема у Шевченківському районі балістика знищила цілий під'їзд п'ятиповерхівки.
На місці прильоту російської ракети триває пошукова операція. Рятувальники вже дістали 6 тіл. Місцева влада каже про 3 людей, які ще можуть перебувати під завалами будинку, передає 24 Канал.
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Як брешуть окупанти
Тим часом загарбники заперечують свій черговий воєнний злочин. По-перше, вони заявляють, що нібито поцілили у Києві по військових складах, місцях зберігання дронів і центрах управління СБУ і ГУР.
По-друге, безсоромно поширюють кадри, зруйнованої ними ж багатоповерхівки в Києві, стверджуючи, що, мовляв, у неї влучила українська ракета ППО.
Подібні заяви є цинічною і відвертою брехнею російської пропаганди, до якої Кремль вдається щоразу після терористичних ударів по Україні, щоб виправдати дії російської армії та намагатися спровокувати розкол між військовими й цивільними в Україні,
– йдеться у заяві Центру протидії дезінформації.
Брехня росіян / Фото ЦПД