Уламки у ботсаду, пожежа та пошкоджені будинки: усе про нічну атаку БпЛА на Київ

Росія у ніч на 23 лютого знову запустила по Україні ударні БпЛА. На жаль, від атаки постраждав Київ.

У столиці зафіксовано падіння уламків у кількох районах міста. Що відомо про наслідки обстрілу столичного регіону, повідомляє 24 Канал.

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Які наслідки атаки на Київ

У столиці працювала ППО по ворожих безпілотниках. Відомо, що унаслідок російської атаки постраждали кілька районів міста.

Спочатку мер Києва Віталій Кличко повідомив, що уламки ворожого БпЛА впали на території Національного ботанічного саду імені Гришка у Печерському районі.

Екстрені служби працюють на місці. Наразі постраждалих немає,

– повідомив він.

За повідомленням голови МВА Тимура Ткаченка, у цьому районі пошкоджено вікна у нежитловій будівлі.

Згодом, стало відомо, що через атаку у Голосіївському районі міста виникла пожежа в приватному будинку. Там також було зафіксовано падіння уламків.

Руйнування з цієї ж причини є й у Дарницькому районі. Там пошкоджені 3 приватні будинки та декілька автівок.

За словами мера, наразі до медиків за допомогою ніхто не звертався.