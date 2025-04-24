Звернення до Путіна, – політолог про реакцію Трампа на жахливий обстріл України

Країна-агресорка 24 квітня цинічно атакувала Київ балістикою, "Шахедами" та "Калібрами", на що відреагував Дональд Трамп. Він звернувся саме до Владіміра Путіна, адже, ймовірно, розлючений саме на нього.

Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович, зауваживши, що загалом наявність реакції від Трампа – вже добре. Водночас в ній були й незрозумілі слова.

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Дивна реакція Трампа та обстріл України

Президент США Дональд Трамп відреагував на масовану атаку по Києву. Він написав "Владімір, стоп!". Також додав, що зараз щотижня "гине 5000 солдатів", а удари є "невчасними".

Це звернення до Путіна, не до Зеленського. Однак набагато більше в око впадає фраза про те, що це, мовляв, не вчасно відбулось. Виникає питання, коли ж тоді вчасно?,

– сказав політолог.

Рейтерович зазначив, що Трамп – людина, яка має мінімум емпатії, мислить своїми категоріями та не звертає уваги на такі речі, як удар по Києву. Добре, що президент США загалом не "зарив голову у пісок", але й очікувати чого більшого було не варто, адже Трамп на це нездатний.

З іншого боку, інформаційний простір, зокрема в США, був наповнений новинами про атаку на Київ. На думку політолога, Білий дім мав би це врахувати і, можливо, це дало б могло мати якийсь вплив на майбутні переговори.

Трамп хоче відразу укласти якусь угоду. Україна ж наполягає спершу на перемир'ї на 30 днів. Такі жахливі події дають нашій позиції легітимності. Можливо, через це Трамп і біситься, бо не розуміє логіки Путіна. Він грає гру, яка не відповідає очікуванням Трампа.,

– зауважив він.

Нагадаймо, що на атаку на столицю відреагував і президент Франції Емманюель Макрон, який засудив агресивну війну Росії проти України. Він наголосив, що гнів США має бути спрямований лише на російського диктатора і закликав його "припинити брехати".