Збили 2 ракети, але уламки впали в 4 районах Києва: у КМВА розповіли, чому так сталося

Сьогодні, 25 березня, окупаційні війська атакували Київ двома балістичними ракетами з території Криму. У чотирьох районах зафіксовано падіння уламків ракет.

Те, що уламки від двох ракет знайшли у трьох районах Києва – результат того, що ракети збили на великій висоті і уламки розлетілися по великій площі. Про це розповів речник КМВА Михайло Шаманов в етері Київ24, передає 24 Канал.

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Відповідь КМВА

Якщо збивають балістичну ракету збивають на висоті 20 кілометрів, то її уламки розлітаються по великій площі,

– розповів Шаманов.

Речник розповів, що в Печерському районі уламки пошкодили двоповерхову будівлю, а в Солом'янському районі пошкоджень зазнала багатоповерхова будівля.

В Голосіївському районі уламки влучили в лісосмугу, а в Дарницькому районі уламки влучили у приватну забудову, попередньо, там є загоряння у нежитловому приміщенні.

На місцях працюють усі екстрені служби.

Атака на Київ: що відомо