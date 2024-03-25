Збили 2 ракети, але уламки впали в 4 районах Києва: у КМВА розповіли, чому так сталося
Сьогодні, 25 березня, окупаційні війська атакували Київ двома балістичними ракетами з території Криму. У чотирьох районах зафіксовано падіння уламків ракет.
Те, що уламки від двох ракет знайшли у трьох районах Києва – результат того, що ракети збили на великій висоті і уламки розлетілися по великій площі. Про це розповів речник КМВА Михайло Шаманов в етері Київ24, передає 24 Канал.
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Відповідь КМВА
Якщо збивають балістичну ракету збивають на висоті 20 кілометрів, то її уламки розлітаються по великій площі,
– розповів Шаманов.
Речник розповів, що в Печерському районі уламки пошкодили двоповерхову будівлю, а в Солом'янському районі пошкоджень зазнала багатоповерхова будівля.
В Голосіївському районі уламки влучили в лісосмугу, а в Дарницькому районі уламки влучили у приватну забудову, попередньо, там є загоряння у нежитловому приміщенні.
На місцях працюють усі екстрені служби.
Атака на Київ: що відомо
- Командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що окупанти випустили дві балістичні ракети по Києву, але обидві з них були знищені системами протиповітряної оборони. Він додав, що ракети вилетіли з тимчасово окупованого Криму. Наразі проводиться встановлення типу запущених ракет.
- На думку Наталії Гуменюк, окупанти могли завдати ударів протикорабельними ракетами "Циркон". Усе через те, що у морі російським військам немає проти чого їх використовувати.
- Згодом, вже об 11:22 Віталій Кличко зазначив, що відомо про чотирьох поранених внаслідок атаки. Зокрема, постраждала дівчина-підліток.
- Станом на 14:46 Віталій Кличко повідомив, що кількість жертв внаслідок російської атаки, збільшилася до 10 осіб. Відомо, що серед них є дівчинка-підліток та двоє вагітних жінок.