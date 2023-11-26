У Києві могли застосувати відключення світла через масовану атаку дронів, – "Укренерго"

Росія 25 листопада масовано атакувала Київ дронами. Через це столиця була близька до застосування відключень світла.

Голова "Укренерго" Володимир Кудрицький у етері телемарафону повідомив, що під час ворожого обстрілу були пошкоджені магістральні лінії. За його словами, були ризики впровадження обмежень.

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Енергетики оперативно відновили все

Кудрицький розповів, що енергетики оперативно відреагували на ситуацію та усунули пошкодження.

Були ризики, що ми запровадимо певні обмеження електропостачання на період відновлювальних робіт, але вдалося пройти день без будь-яких графіків відключень,

– сказав він.

Після обстрілу Києва світло зникало у 77 будинках та 120 установах. Завдяки злагодженій роботі енергетиків його вдалося відновити дуже швидко.

За яких умов можуть бути аварійні відключення