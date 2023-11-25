Наслідки обстрілу Києва ліквідовують: у столиці відновили електропостачання

Росія 25 листопада атакувала Київ. Через ворожий обстріл у столиці були перебої із електропостачанням.

️️Після російського обстрілу ударними дронами-камікадзе у Києві залишалися без світла 77 житлових будинків та 120 установ. Проблему усунули.

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Електропостачання відновили

Ремонтні бригади ДТЕК одразу після появи проблеми виїхали на місце аварій та максимально оперативно відновлювали електропостачання.

Наразі всі жителі столиці знову зі світлом,

– мовиться в повідомленні.

Жодних графіків відключень не застосовують.

Під час атаки відключались повітряні лінії

Зранку 25 листопада під час масштабного обстрілу у столиці було знеструмлено повітряну лінію. Внаслідок цього без світла залишилися житлові будинки та установи у центральній частині міста.

Також під час обстрілу на Київщині відключалися повітряні лінії 330 кіловатів.

Попередня причина – пошкодження внаслідок обстрілу,

– мовиться в повідомленні.

Росія зранку 25 листопада атакувала Київ