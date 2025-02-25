Тривога тривала всю ніч: які наслідки атаки росіян на Київ та область
- Російські війська атакували Київ та область, повітряна тривога тривала всю ніч.
- Внаслідок атаки в Київській області пошкоджено приватні будинки та автомобілі, постраждала 44-річна жінка.
- У Києві уламки збитого безпілотника впали в лісопарковій зоні в Голосіївському районі. В КМВА вказали, що обійшлося без жертв і потерпілих та руйнувань.
Російські війська вночі 25 лютого вкотре атакували Київ. Відомо, що повітряна тривога в регіоні була понад 7 годин.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис КМВА.
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Наслідки атаки на Київ
В КМВА вказали, що від початку доби повітряна тривога тривала 7 годин 41 хвилину – з 22:16 по 01:33 та з 04:05 по 8:30.
Сили ППО успішно відпрацювали по ворожих цілях, які були зафіксовані над містом.
Уламки збитого російського ударного БпЛА впали в лісопарковій зоні в Голосіївському районі,
– ідеться в повідомленні.
На щастя, обійшлося без жертв, потерпілих та, за попередньою інформацією, без руйнувань, вказали в КМВА.
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Додамо, що ворог цієї ночі також атакував Київщину, де тривога тривала всю ніч. Відомо, що в області працювали сили ППО.
"Є збиті ворожі цілі. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не зафіксовано", – повідомили в Київській ОВА.
Як вказували раніше, в Обухівському районі поранення зазнала 44-річна жінка. Її госпіталізували із різаними ранами ноги.
Внаслідок падіння уламків збитих ворожих БпЛА в цьому ж районі пошкоджено 8 приватних будинків, господарські приміщення, 2 гаражі та 2 автомобілі. Ліквідована пожежа сухої трави на відкритій місцевості.
У Фастівському районі також пошкоджено 4 приватних будинки та автомобіль.
Оперативні служби продовжують фіксувати та ліквідовувати наслідки ворожої атаки.
Наслідки атаки на Київську область / Фото ОВА