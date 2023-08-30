Уламки впали на заводі, загинули 2 молоді охоронці: усе, що відомо про удар по Києву 30 серпня

Окупанти випустили по столиці крилаті ракети та дрони. Українська ППО відпрацювала дуже добре, однак є загиблі та постраждалі через падіння уламків. Також зафіксовано пожежі.

Вночі проти 30 серпня у Києві було неспокійно через комбінований удар, що вирішили завдати загарбники. У цьому матеріалі 24 Каналу читайте усе, що відомо про цей обстріл, який є наймасованішим від весни.

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Звідки летіли цілі, як працювала ППО

Як повідомили в Повітряних силах ворог загалом випустив 44 цілі по нашій державі:

28 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55 з 11 літаків стратегічної авіації Ту-95мс із Каспію та району аеродрому "Енгельс";

16 ударних безпілотників типу "Шахед" з південного та північного напрямків, а якщо точніше – то з міст Приморсько-Ахтарськ і Курськ.

ППО ліквідувала 43 повітряні цілі у межах Київської, Черкаської, Одеської та Миколаївської областей, а саме:

28 ракет;

15 дронів.

Що відомо про загиблих та постраждалих

У Київській міській військовій адміністрації констатували, що уламки ворожих цілей впали на нежитлові об'єкти в Шевченківському та Дарницькому районах столиці. Зокрема, у Шевченківському районі – на території підприємства.

Внаслідок цього загинуло 2 людини. Згодом стало відомо, що це – чоловіки, які були охоронцями та мали 26 і 36 років: "Зовсім молоді хлопці", – зазначили у пресслужбі міської адміністрації Києва.

Було поранено трьох людей. Їм надають медичну допомогу. Госпіталізували 2 осіб.

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Масштаби пожеж: що кажуть у ДСНС

Через ворожі удари спалахнули пожежі, які оперативно ліквідували представники Державної служби з надзвичайних ситуацій. У пресслужбі органу також опублікували зведення щодо ситуації вночі.

Дарницький район. Було приборкано полум'я на даху ТЦ "Ашан" на вулиці Здолбунівській. Повідомлення до служби порятунку надійшло о 05:17. Пожежу було ліквідовано через годину – тобто о 06:10. Вогонь поширився на загальну площу в 50 квадратних метрів.

Було приборкано полум'я на даху ТЦ "Ашан" на вулиці Здолбунівській. Повідомлення до служби порятунку надійшло о 05:17. Пожежу було ліквідовано через годину – тобто о 06:10. Вогонь поширився на загальну площу в 50 квадратних метрів. Шевченківський район. Близько 05:15 одразу надійшло 4 виклики. Власне, йшлося, зокрема, про пожежу на території заводу, про який ми згадували вище. О 06:32 її було ліквідовано. Окрім того, було загорання на відкритій місцевості площею 10 "квадратів" та – нежитлових забудовах.

Загалом на місцях подій працювало 97 рятувальників та 21 одиниця основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки.

Пожежа на даху ТЦ "Ашан" / Фото ДСНС і голови Дарницької РМВА