Міністр МВС України Ігор Клименко розповів, що в будинок, який зруйновано в Києві під час масованої атаки, влучила ракета. Люди не мали, де заховатися від обстрілу.

Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву міністра в коментарі телеканалу Київ24.

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Чим російська армія атакувала багатоповерхівку в Києві?

Ігор Клименко зазначив, що в будинку у Святошинському районі, який постраждав унаслідок обстрілу, не було підвалу, а лише погріб. Хлопчика, який загинув разом із мамою, лікарі намагалися врятувати, але дитина отримала дуже серйозні травми.

По багатоповерхівці столиці росіяни, ймовірно, завдали прямого удару ракетою. Ворожа зброя влучила в п'ятий поверх, внаслідок чого під'їзд було зруйновано.

Уламки такої ракети знайдені, але слідчі пізніше повідомлять, що це була за ракета була,

– розповів Клименко.

Наразі за даними поліції, 9 дітей постраждали через нічну атаку. Також травми отримали 52 дорослих мешканців. Для ліквідації загоряння ДСНС залучила два пожежні гелікоптери.

Відомо, що для масованої атаки по Україні Росія використала реактивні дрони, які зокрема йшли на столицю з різних сторін. Скільки БпЛА рухалися на столицю – наразі невідомо.

Розбір завалів після обстрілу також триває в Солом'янському районі. Міністр МВС наголосив, що там також можуть перебувати люди.