Імовірно, було пряме влучання "Шахеда" у будинок, – КМВА про обстріл Солом'янського району Києва

У ніч на 4 липня Росія вкотре цинічно атакувала Україну, серйозно постраждав Київ. У столиці багато руйнувань, зокрема у Солом'янському районі.

Попередньо, там сталося пряме влучання "Шахеда" у будинок. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на коментар очільник КМВА Тимура Ткаченка "Реальному Києву".

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Невідомо, чи підлягає будинок відновленню

Більш точні дані щодо атаки на Солом'янський район столиці нададуть фахівці, як тільки буде проведено експертизу.

Попередньо, в будинок у Солом'янському районі влучив "Шахед" і, скоріш за все, це було пряме влучання,

– сказав Тимур Ткаченко.

Наразі невідомо, чи підлягає пошкоджений будинок відновленню.

Всіх мешканців відселили. На місці ведуться пошуково-рятувальні роботи.

Атака на цей район Києва також спричинила ще низку пожеж у нежитловій забудові, на території гаражного кооперативу, складських приміщень та адмінбудівлі.

Нагадаємо, що унаслідок атаки на Київ постраждали ще кілька районів міста: