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24 Канал Новини України Імовірно, було пряме влучання "Шахеда" у будинок, – КМВА про обстріл Солом'янського району Києва
4 липня, 14:22
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Імовірно, було пряме влучання "Шахеда" у будинок, – КМВА про обстріл Солом'янського району Києва

Софія Рожик
Основні тези
  • У ніч на 4 липня Росія атакувала Київ, постраждав Солом'янський район, де "Шахед" влучив у будинок.
  • Мешканців відселено, ведуться пошуково-рятувальні роботи.

У ніч на 4 липня Росія вкотре цинічно атакувала Україну, серйозно постраждав Київ. У столиці багато руйнувань, зокрема у Солом'янському районі.

Попередньо, там сталося пряме влучання "Шахеда" у будинок. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на коментар очільник КМВА Тимура Ткаченка "Реальному Києву".

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Невідомо, чи підлягає будинок відновленню

Більш точні дані щодо атаки на Солом'янський район столиці нададуть фахівці, як тільки буде проведено експертизу.

Попередньо, в будинок у Солом'янському районі влучив "Шахед" і, скоріш за все, це було пряме влучання, 
– сказав Тимур Ткаченко.

Наразі невідомо, чи підлягає пошкоджений будинок відновленню. 

Всіх мешканців відселили. На місці ведуться пошуково-рятувальні роботи.

Атака на цей район Києва також спричинила ще низку пожеж у нежитловій забудові, на території гаражного кооперативу, складських приміщень та адмінбудівлі.

Нагадаємо, що унаслідок атаки на Київ постраждали ще кілька районів міста:

  • у Дніпровському районі минулося без пожеж, але уламки впали у дворі будинку та біля навчального закладу,
  • У Святошинському районі сталася пожежа у складських приміщеннях, приватному секторі, а також постраждав двір 16-поверхового будинку, де загорілися автівки,
  • у Дарницькому районі уламки впали на відкритій території,
  • у Шевченківському районі пошкоджено 8-поверховий житловий будинок, сталася пожежа на першому поверсі, окрім того, горів приватний сектор,
  • у Голосіївському районі пошкоджено медзаклад та залізничну інфраструктуру.