Балістика не здетонувала: у Києві посеред будинків виявили ракету
Вночі 7 жовтня Росія атакувала Київ балістикою. Одна із балістичних ракет не здетонувала.
Її виявили просто посеред будинків. Про це повідомили у поліції Києва.
У Києві не здетонувала ракета
Близько 9 ранку стало відомо, що у Дарницькому районі поліція та ДСНС проводять складне розмінування нездетонованої балістичної ракети, виявленої серед житлових будинків.
Наразі на місці події працюють вибухотехніки столичної поліції та підрозділи ДСНС. Фахівці вилучать бойову частину і транспортують її для подальшого знешкодження в умовах полігону.
Доступ містян до вказаної території обмежений. Просимо не наближатися до місця проведення робіт, а також у разі виявлення інших підозрілих предметів негайно повідомляти на спецлінії 101 або 102,
– наголосили правоохоронці.
Нездетонована ракета / Нацполіція
Зверніть увагу! Детальніше про наслідки масованої атаки в інших регіонах України, можна дізнатися за посиланням.
Нагадаємо, що під час останньої атаки 2 людини загинули у Києві. Тіла знайшли у Дарницькому районі.
Ще 2 особи на цій локації врятували під час гасіння вогню.