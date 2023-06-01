Прокинувся від потужних вибухів та чудом вижив, – очевидець про ракетний обстріл Києва

Вночі 1 червня окупанти завдали ракетного удару з "Іскандерів" по столиці України. На жаль, є жертви, зокрема, малолітня дитина. Кияни розповіли, як прокидалися від потужних вибухів.

Мешканець будинку, що постраждав внаслідок нічного обстрілу, в ефірі національного телемарафону поділився, що вижити вдалося дивом. Про це пише 24 Канал.

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Кияни про потужні вибухи вночі

Хлопець поділився, що міцно спав, тож сигналу повітряної тривоги не почув. Прокинувся вже від вибухів.

Прокидаюся, і декілька потужних вибухів. Одразу падаю під ліжко. Після цього я в дикому шоковому стані, навіть зараз деякі емоції залишаються. Потім вирішую оглянути все у квартирі, бачу, що вибиті вікна. Насправді я вижив дуже великим чудом. У мене біля балкона є вікна. В одній з кімнат вікно якраз-таки біля балкона вибите. У кімнаті, якій я був, не вибите,

– розповів очевидець.

Також зазначив, що на нього впала штукатурка. Додав, що фактично це його другий день народження.

Ще одна очевидиця вибухів розповіла, що все відбувалося доволі-таки швидко.

"Упродовж, мабуть, 15 хвилин. Сирена, робота ППО. Стовп коричневого диму і поруч світлий стовп. Ну це наскільки я могла побачити у тому ще сутінковому небі", – додала жінка.

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Коротко про наслідки нічної атаки окупантів