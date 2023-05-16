Вночі ми могли не прокинутись, – Притула емоційно відреагував на збиття 6 "Кинджалів"
Джерело:фейсбук Сергія Притули
Російські окупанти вчергове завдали ракетного удару по Україні. Загарбники випустили по українській столиці відразу 6 "Кинджалів".
На це відреагував активіст, волонтер та шоумен Сергій Притула. Він наголосив, що сьогодні вночі когось із киян могло не стати.
Дивіться також Дуже серйозний злам "на болотах", – політичний експерт про важливість збиття "Кинджалів"
Сьогодні вночі ми могли не прокинутись. Сьогодні вночі росіяни могли спричинити столиці значні руйнування. Могли, але не змогли! Завдяки нашим неперевершеним Силам ППО, які щодня та щоночі бережуть наше небо,
– сказав Притула.
Він подякував ППО та наголосив, що вони – найкращі. І посперечатися з цим важко. Адже саме завдяки нашим захисникам і захисницям минулося без жертв.
"Ми як волонтери будемо допомагати групам ППО всім чим зможемо", – додав активіст.
Нічна атака 16 травня: головне
- У ніч проти 16 травня ворог випустив по Україні 18 ракет, а також дрони типу Shahed-136/131 та розвідувальні безпілотники "Орлан-10" та SuperCam.
- На щастя, наші військові знищили всі ворожі цілі. Вони були направлені на столицю та Київську область. За даними КМВА, ця атака була винятковою за своєю щільністю – Росія випустила максимальну кількість ракет за найкоротший проміжок часу.
- Крім того, по Миколаївській області ворог випустив 4 ракети типу "Калібр" з Чорного моря. На щастя, сили та засоби протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збили всі ракети.