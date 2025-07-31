Росія масовано атакувала Київ ракетами та дронами в ніч на 31 липня. Під прицілом терористів – вкотре цивільні. Зокрема, окупанти завдали ракетного удару по житловому будинку.

24 Канал показує жахливі кадри наслідків терористичної атаки Росії. Від побаченого неможливо стримувати емоції.

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Фото і відео наслідків атаки на Київ 31 липня

Внаслідок російського обстрілу в ніч на 31 липня зазнав пошкоджень дім ведучої 24 Каналу Катерини Соляр. У квартирі вирвало двері, також вибиті вікна.

Постраждав дім ведучої 24 Каналу / Фото Катерини Соляр

Я вирішила лягти в коридорі на підлозі, і певно це те, що мене зараз врятувало,

– поділилася ведуча.

Катерина Соляр розповіла про наслідки атаки: дивіться відео

Володимир Зеленський заявив, що у Києві було пряме влучання в житловий будинок. Під завалами можуть бути люди. Президент оприлюднив жахливі кадри.

Росіяни вдарили по будинку у Києві: дивіться відео

Агресор поцілив у дев'ятиповерхівку у Святошинському районі. Зруйновано цілий під'їзд.

Удар по багатоповерхівці у Києві / Фото з соцмереж Клименка, Ткаченка, ДСНС

Зверніть увагу! Станом на 07:42 у Києві загинули 6 людей. Зокрема, 4 – у Святошинському районі, 2 – в Солом'янському. Серед загиблих дитина, – хлопчик 6 років.

Жахливі наслідки у Святошинському районі: дивіться відео Новини. Live

Важливо! Станом на 07:13 відомо про 52 постраждалих унаслідок терористичної атаки Росії. Майже 30 людей в лікарнях. Серед постраждалих – 9 дітей.

Наслідки атаки у Святошинському районі / Фото Новини. Live

Цієї ночі Київ також зазнав масованої атаки російських дронів. Рятувальники оприлюднили кадри наслідків.

Наслідки атаки дронів на Київ / Фото ДСНС