Ліквідували усі пожежі: у Києві призупинили аварійно-рятувальні роботи

Українські міста вкотре опинилися під масованим російським ударом. Уночі 4 липня постраждала низка регіонів України, найбільше – Київ.

Про це пише 24 Канал з посиланням на ДСНС.

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У столиці загасили усі пожежі

Станом на 20:00 4 липня рятувальники проінформували, що усі пожежі в Києві, що виникли внаслідок ворожої атаки, повністю ліквідовано. Також аварійно-рятувальні роботи з розбору завалів на одній із локацій тимчасово призупинені.

Ліквідація наслідків комбінованої атаки на столицю / Фото ДСНС

За даними ДСНС, вивезено вже понад 1 280 тонн будівельного сміття та уламків конструкцій. Роботи планують поновити зранку 5 липня.

Внаслідок сьогоднішнього обстрілу Києва загинула одна людина. Ще 26 людей поранені, серед них – одна дитина. Російські війська вкотре атакували мирне населення столиці, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі.

Через атаку постраждали 6 районів столиці. У Солом'янському "Шахед", ймовірно, влучив прямо у житловий будинок. Також уламки понівечили будівлю посольства Польщі.