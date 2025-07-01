Під звуки дронів лишалися поруч: патрульні Києва показали перші кадри після нічної атаки Росії

У ніч проти 21 липня Київ зазнав масованої атаки Росії. Патрульні, які прибули на виклик, поділилися відео з бодікамер.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Патрульну поліцію Києва.

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Як патрульні допомагали киянам після атаки?

Так, правоохоронці наголосили, що під час чергового комбінованого обстрілу Києва були поряд та допомагали містянам

Ми розбирали завали, допомагали гасити загоряння, евакуйовували людей у безпечні місця та забезпечували проїзд спецтранспорту. Під смертоносні звуки дронів ми залишались поряд,

– вказали там.

Патрульні поділилися відео з нагрудних камер, які демонструють роботу правоохоронців під час нинішнього обстрілу.

Що відбувалося під час обстрілу Києва: дивіться відео

У поліції розповіли, що внаслідок чергового обстрілу у Києві загинула людина. Станом на 15:00 відомо про 9 постраждалих, зокрема 15-річна дівчина. Пошкоджено житлові будинки, дитячий садочок, нежитлові приміщення та автомобілі.