ДСНС показали фото наслідків нічної атаки на Київ

Вночі 16 травня росіяни атакували Україну з різних напрямків. Зокрема окупанти знову поцілили у столицю. На жаль, є руйнування через уламки ворожих ракет.

Голова ДСНС Сергій Крук показав наслідки атаки на Київ та роботу рятувальників, які боролися з вогнем після обстрілів.

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Наслідки атаки на Київ

На фото видно, як автобуси охопило вогнем. Пожежники намагались оперативно ліквідувати займання, щоб полум'я не розрослось далі.

Поки вартові неба захищають нас від ворожих ракет, рятувальники завжди поруч. Дякую, герої без зброї, за самовіддану працю,

– сказав Сергій Крук.

Наслідки обстрілу Києва: фото ДСНС

Раніше у КМВА розповіли, що ворог здійснив комплексну атаку на Київ з різних напрямків одночасно. Окупанти атакували столицю із застосуванням БпЛА, крилатими ракетами та, ймовірно, ракетами балістичного типу.

Попередньо, зафіксовано падіння уламків в Соломʼянському, Шевченківському, Святошинському, Оболонському та Дарницькому районах столиці. Найбільші пошкодження в Солом’янському районі – там загорілось нежитлове приміщення та кілька одиниць автомобільної техніки.

В решті районів пошкодження не суттєві – у більшості виявлено падіння уламків на припарковані автомобілі, прибудинкову територію чи лісопаркову зону. За даними мера міста Віталія Кличка, у Солом'янському районі 3 потерпілих.

Вночі росіяни атакували Україну з 3 напрямків