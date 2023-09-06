Відділення поліції, дитячий санаторій, торговельні об'єкти: наслідки ранкової атаки на Київщині
Джерело:Андрій Нєбитов
Поліцейські оприлюднили кадри наслідків ракетної атаки окупантів на Київщині. Відомо, що було пошкоджено 11 автомобілів.
Внаслідок падіння уламків ракет є пошкодження 2 торговельних обʼєктів, гаражного кооперативу та складських приміщень. Також пошкоджено вікна та балкони.
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Наслідки ранкової атаки на Київщині
Як розповіли правоохоронці, внаслідок атаки було пошкоджено вікна та балкони у 3 квартирах багатоповерхівок, вибуховою хвилею розбило скло також у відділі поліції.
Також пошкоджено 11 автомобілів, найбільше постраждали вантажівка та трактор на території одного із торговельних підприємств. На щастя, потерпілих немає.
Окрім цього, ще в одному із районів Київщини через падіння частин ракети вибило вікна в дитячому санаторії.
Ми також фіксуємо займання травʼяного настилу внаслідок атаки окупанта у двох районах області. На місці працює поліція та екстрені служби,
– повідомили правоохоронці.
Місця падіння уламків ракет на Київщині / фото поліції
Що відомо про ранкову атаку України 6 вересня
- У Повітряних силах розповіли, що ворог завдав удару по Україні ракетами повітряного та наземного базування, а також ударними дронами. Усього було зафіксовано 33 ворожі повітряні цілі: 7 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55, випущені з 9 літаків стратегічної авіації Ту-95МС із району Енгельса; 1 балістичну ракету "Іскандер-М"; 25 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131".
- Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 23 повітряні цілі: 7 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55; 1 балістичну ракету "Іскандер-М"; 15 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131".
- Також російські терористи атакували Ізмаїльський район Одещини ударними безпілотниками. На жаль, одна людина загинула. Співробітник агропідприємства, який зазнав важких поранень, помер у лікарні. У кількох населених пунктах зафіксовані руйнування та пожежі. Пошкоджено об'єкти припортової та сільськогосподарської інфраструктури: елеватори, адміністративні будівлі, агропідприємства