Росія масовано атакувала Київщину: є постраждалі, пошкоджено підприємства та житлові будинки
Унаслідок масованої комбінованої атаки Росії на Київщині постраждали двоє людей. Також зафіксовано пошкодження промислових підприємств, офісних будівель, приватних будинків і автомобілів.
Про це повідомили начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко та міський голова Броварів Ігор Сапожко.
Які наслідки атаки на Київщині?
У Бучанському районі внаслідок російської атаки травмувалися двоє людей – чоловік і жінка. Їх госпіталізували з пораненнями та гострою реакцією на стрес. Загрози їхньому життю немає. Також пошкоджено приватний житловий будинок.
У Броварському районі внаслідок ворожого удару пошкоджено дві офісно-адміністративні будівлі підприємств, приватний будинок та автомобіль.
Водночас у самому місті Бровари внаслідок нічної ракетної атаки постраждало майно промислового підприємства в районі промзони.
Станом на 09:27 міський голова Ігор Сапожко повідомив про пошкодження ще одного промислового підприємства. За його словами, постраждалих немає.
На місцях працюють оперативні служби, які фіксують наслідки російської атаки та ліквідовують їх.