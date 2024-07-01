Пошкоджені будинки та машини, поранені діти і дорослі: які наслідки ракетної атаки на Київщині

У Київській області ввечері 30 червня працювала протиповітряна оборона. Адже Росія запустила по регіону ракети.

Мер Києва Віталій Кличко розповідав, що уламки впали на житловий будинок в Оболонському районі Києва. Глава Київської ОВА розповів про поранених та руйнування в регіоні.

Дивіться також На Київщині уламки ракети впали в одному з районів: попередньо, є постраждалі

Що відомо про наслідки атаки ворога по Київщині

Внаслідок вчорашньої (30 червня – 24 Канал) ракетної атаки на Київщині постраждало 3 осіб, одна із них – дитина. Постраждалі наразі перебувають в одній з районних лікарень області. Люди отримали всю необхідну медичну допомогу,

– заявив Руслан Кравченко.

За його даними, окупанти не влучили ані в житлові об'єкти, ані в критичну інфраструктуру. Проте очільник обласної військової адміністрації повідомив, що внаслідок падіння уламків:

пошкоджено 3 приватні будинки на території одного з районів області. Зокрема, там вибиті вікна та двері, посічені стіни;

на території одного з районів області. Зокрема, там вибиті вікна та двері, посічені стіни; ворог пошкодив складське приміщення, низку адміністративних будівель та 16 транспортних засобів. Зокрема, автівки та мотоцикл.

Станом на 7:39 1 липня на місці продовжують працювати оперативні служби.

До речі, глава ОВА повідомляв, що сили протиповітряної оборони збили всі ворожі цілі над Київщиною.