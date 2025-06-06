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24 Канал Новини України Росія атакувала Київщину: пошкоджено будинки та автомобілі
6 червня, 09:38
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Росія атакувала Київщину: пошкоджено будинки та автомобілі

Надія Батюк
Основні тези
  • Росія масовано атакувала Київську область, пошкоджено приватні будинки та господарчі споруди у різних районах.
  • Поліція Київщини фіксує наслідки атаки та закликає мешканців бути пильними при оголошенні повітряної тривоги.

Вночі 6 червня Росія масовано атакувала Україну. Під ударом, зокрема, опинилася Київська область.

Там є руйнування. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Київщини та Київську ОВА.

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Які наслідки атаки на Київщину

Внаслідок атаки Росії у Броварському районі пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди. Тоді як у Бучанському районі пошкоджено два приватних будинки. Ще один будинок зазнав пошкоджень у Бориспільському районі. 

За даними ОВА, усі пошкодження житла незначні. В будівлях здебільшого вибиті вікна та двері, є пошкодження покрівель. 

Інформації про постраждалих до поліції наразі не надходило. Там запевняють, що вже фіксують наслідки комбінованої російської атаки на Київщину та закликають бути пильними й прямувати до укриття у випадку оголошення повітряної тривоги.

Наслідки атаки на Київщину / Фото Нацполіції

Додамо, що глава МВС Ігор Клименко повідомив, що сьогодні під час ліквідації наслідків ворожих ударів у Києві загинуло 3 рятувальників ДСНС. Вони працювали під обстрілами, щоб допомогти людям.