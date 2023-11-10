Вночі росіяни намагались атакувати Київщину: в ОВА розповіли про наслідки
10 листопада 2023, 09:09Читать новость на русском
Джерело:Київська ОВА
У ніч на 10 листопада окупанти атакували Київську область за допомогою безпілотників. Повітряна тривога тривала майже півтори години.
Начальник Київської ОВА Руслан Кравченко розповів про наслідки атаки в регіоні.
Дивіться також На Черкащині уламки "Шахеда" впали у приватному секторі: пошкоджені будівлі
На Київщині працювали сили ППО
Руслан Кравченко повідомив, що у Київській області вночі працювала протиповітряна оборона. Наші захисники збили всі ворожі дрони.
Завдяки професійній роботі всі ворожі цілі були збиті,
– заявив Кравченко.
Він також розповів, що влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури не зафіксовано. На щастя, постраждалих немає.
Що відомо про атаку 10 листопада
- У ніч проти 10 листопада росіяни атакували Україну 6 "Шахедами". Також ворог випустив по країні одну керовану авіаційну ракету Х-31 та одну КАР Х-59 на Півдні.
- Сили та засоби Повітряних сил у взаємодії з ППО Сил оборони України зуміли знищити 5 безпілотників та одну керовану авіаційну ракету Х-59.
- Відомо, що сили ППО працювали в межах Дніпропетровської, Харківської, Миколаївської, Полтавської та Київської областей.
- Про постраждалих не повідомлялося. Однак відомо, що уламки збитого дрона впали у приватному секторі Золотоніського району.