Вночі росіяни намагались атакувати Київщину: в ОВА розповіли про наслідки

У ніч на 10 листопада окупанти атакували Київську область за допомогою безпілотників. Повітряна тривога тривала майже півтори години.

Начальник Київської ОВА Руслан Кравченко розповів про наслідки атаки в регіоні.

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На Київщині працювали сили ППО

Руслан Кравченко повідомив, що у Київській області вночі працювала протиповітряна оборона. Наші захисники збили всі ворожі дрони.

Завдяки професійній роботі всі ворожі цілі були збиті,

– заявив Кравченко.

Він також розповів, що влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури не зафіксовано. На щастя, постраждалих немає.

Що відомо про атаку 10 листопада