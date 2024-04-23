Росія атакувала Костянтинівку КАБом: 5 людей поранено, моторошні наслідки

Зранку у вівторок, 23 квітня, російські окупанти завдали цинічного удару по місту Костянтинівка, що в Донецькій області. Унаслідок обстрілу 5 людей отримали поранення.

Ворожі війська скинули на місто керовану авіабомбу. В МВС України розповіли деталі атаки противника.

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Росія цинічно вдарила по Донецькій області

Окупанти 23 квітня атакували Костянтинівку, що в Донецькій області.

5 людей отримали поранення. Вони їхали в легковому авто та опинились в епіцентрі вибуху. Окупанти вдарили по місту керованою авіаційною бомбою "УМПБ-Д-30 СМ",

– зазначили в МВС.

Там повідомили, що парамедики поліції надали постраждалим домедичну допомогу та евакуювали їх до лікарні.

Окупанти вдарили по Костянтинівці

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Вадим Філашкін, голова Донецької ОВА, повідомляв, що 2 з 5 поранених перебувають у важкому стані.



"Ударом пошкоджено 3 будинки, автомобіль та інфраструктурний об'єкт", – додав очільник Донецької ОВА.

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