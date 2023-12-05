Дуже цікаві об'єкти: куди були націлені БпЛА, що атакували Крим

У російському міноборони заявили, що у ніч на 5 грудня "збили" над тимчасово окупованим Кримом 26 БпЛА. А ще 13 – буцімто "перехопили". Окупанти заявили, що дрони нібито намагалися атакувати, зокрема, нафтобазу у Феодосії.

Події на півострові прокоментував 24 Каналу політтехнолог Борис Тизенгаузен. Він зауважив, що це, ймовірно, наймасштабніша атака БпЛА на Крим. Також він додав, що ця нафтобаза, про атаку на яку заявив ворог, – дуже цікавий об'єкт.

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"Там понад 200 тисяч квадратних метрів територія. Стоїть купа резервуарів – старих та нових. Багато поїздів туди із цистернами заганяють. Для чого він треба – переливати із цистерн на судна паливо. Та навпаки", – сказав політтехнолог.

На цій нафтобазі трубопроводи розташовані у кілька шарів. Тому, якщо туди щось прилетить – це буде дуже помітно.

За даними російських телеграм-каналів, туди, зокрема, нібито летіло 2 дрони. Окупанти запевняють, що їх "збили". Один із них начебто здетонував у повітрі, а його уламки впали на території бази. А інший – впав за 70 метрів від резервуара.

Туди долетіло поки що 2 БпЛА. Гарна спроба, але будуть краще,

– наголосив Тизенгаузен.

Як зазначив політтехнолог, місцеві кажуть, що знову прилетіло на судноремонтний завод у Керчі. Це неподалік Кримського мосту.

Тизенгаузен додав, що окупанти іноді вдало "саджають" дрони системами радіоелектронної боротьби. Наприклад, на дахи заводів чи конструкторських бюро.

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Є, куди влучати

Удень 5 грудня гучно було у Джанкойському районі. Партизани припускають, що є влучання в об'єкти окупантів. Рух "Атеш" також зазначив, що, ймовірно, спрацювало вороже ППО.

Останнім часом ворог сильно мілітаризував тимчасово окупований півострів. Особливо після анексії та повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ще у радянські часи Крим оснащували ледь не під ядерну війну із США. Частину об'єктів у 1990-х роках там розікрали. Росіяни це все відновили.

На Південному узбережжі Криму взагалі існує система тунелів. Наприклад, у Балаклаві є завод з ремонту підводних човнів. Там є кілька поверхів униз.

У радянські часи на півострові не шкодували бетону. Для будівництва певних об'єктів поруч ставили навіть заводи із його виробництва. А Севастополь під землею взагалі обладнаний тунелями та бомбосховищами.

На жаль, є куди влучати та є, де їм ховатися. Є нафтові резервуари в Інкермані. Купа об'єктів, куди не налякані росіяни ллють все паливо. Тривожніше їм стане найближчим часом. Це факт,

– сказав політтехнолог.

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