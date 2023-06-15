Дронів вполювали багато: у Повітряних силах розповіли подробиці про нічну атаку Росії
Росія продовжує ночами тероризувати цивільне населення України, яке у цей час намагається мирно спати. Юрій Ігнат розповів, що окупанти зробили цього разу.
Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат назвав запуск дронів та крилатих ракет у ніч на 15 червня традиційною атакою окупантів. Про це він сказав в етері телемарафону, передає 24 Канал.
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Подробиці нічної атаки 15 червня
Ігнат заявив, що чотири російські літаки Ту-95МС запустили з Каспійського моря 4 крилатих ракети. Мовиться про Х-101 та Х-555. Нашим захисникам вдалося збити одну ворожу ракету. Решта влучила по об'єктах на Дніпропетровщині.
Військовослужбовець також розповів про успіхи нашої ППО у знищенні ворожих безпілотників.
Але ж із дронами ситуація значно краща. Тому що 20 ударних дронів… знищені у повітряному просторі України і на Півдні, і на Сході нашої держави,
– зазначив він.
Мовиться про Shahed-136/131, які Іран постачає Росії. Українська ППО збила усі 20 дронів-камікадзе. Окрім іранських безпілотників наші воїни збили ворожий розвідувальний БПЛА "Орлан-10". Ігнат додав, що російські загарбники проводять активну повітряну розвідку.
Скільки авіаційної техніки втратила Росія загалом
Речник Повітряних сил ЗСУ розповів про втрати окупантів у техніці за весь час повномасштабної фази російсько-української війни. За його словами, станом на 15 червня ЗСУ знищили 3333 ворожих безпілотників оперативно-тактичного рівня, 301 вертоліт, понад 300 літаків та 1200 крилатих ракет.
Треба розуміти, що на усе це йдуть зенітні керовані ракети, так само як і на іншу техніку,
– додав він.
Ігнат нагадав, що червень не менш насичений по російських атаках, ніж травень. Саме тому західна допомога у контексті "Рамштайну" дуже актуальна для Повітряних сил. Адже від цього залежить оборона та безпека України.
Окупанти знову атакували Кривий Ріг
- У ніч на 15 червня росіяни поцілили крилатими ракетами по двох промислових підприємствах у Кривому Розі. На щастя, обійшлося без жертв. Однак є один постраждалий.
- Минулого разу загарбники обстріляли Кривий Ріг у ніч на 13 червня. Одна з ворожих ракет влучила у склад бутильованої води.
- Також у ту ніч Росія вдарила по житловій багатоповерхівці. У будівлі згодом сталася пожежа.
- Через ворожу атаку тоді загинуло 12 людей. Ще 30 жителів отримали поранення.