Студент, бабуся та вчителька: що відомо про людей, яких Росія вбила ракетою у Кривому Розі

Росія 17 січня атакувала Кривий Ріг балістичною ракетою "Іскандер-М". Внаслідок атаки загинуло 4 мешканців міста.

Серед загиблих внаслідок атаки по Кривому Розі троє жінок та один хлопець. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ТСН.

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Що відомо про Олексія Акименка

Одним із чотирьох вбитих російською ракетою є Олексій Акименко. Хлопець був студентом педагогічного університету та займався бальними танцями. Окрім цього, працював у школі та збирав допомогу для Збройних Сил України.

Хлопцю було лише 20 років. Разом зі своєю 61-річною бабусею він загинув під під'їздом власного будинку.

Як загинула Оксана Сухорукова

Оксана Сухорукова стала ще однією жертвою російської атаки. Вона працювала вчителькою музики у місцевій гімназії. Саме сьогодні разом з чоловіком Оксана мала святкувати День народження старшого сина.

Жінка загинула від уламків у власній автівці. Їй було 45 років.

Зазначимо, що чоловік загиблої був разом з нею в автівці. Однак, йому дивом вдалося врятуватися. Чоловік Оксани Ігор розповів, що він вже вдруге втрачає кохану людину. Свою першу дружину він поховав в окупованому Херсоні.

За його словами, троє дітей важко пережили смерть рідної матері, а декілька годин тому втратили ще одну дорогу для них людину.

Що відомо про атаку по Кривому Розі

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що внаслідок атаки по Кривому Розі постраждали навчальний заклад та житлова забудова. Російська ракета вбила 4 людей. Ще 7 осіб постраждали, 4 з них госпіталізовані. Більшість перебуває у важкому стані.

За даними моніторингових каналів, ворог атакував місто балістичною ракетою "Іскандер-М".