Атака на Кривий Ріг: росіяни влучили по адмінбудівлі, під завалами можуть бути люди

Вранці 27 вересня окупанти атакували Кривий Ріг ракетами. Вдарили по адмінбудівлі. Під завалами можуть бути люди.

Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у своєму телеграм-каналі. Посадовець розповів, що вже відомо про ворожу атаку.

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Атака на Кривий Ріг сьогодні

Вибухи у Кривому Розі прогриміли близько 09:20. Це підтвердив голова ОВА. Уже незабаром посадовець розповів детальніше.

Ракетна атака на Кривий Ріг. Ворог поцілив по адмінбудівлі. Ймовірно, під завалами можуть бути люди,

– повідомив Сергій Лисак.

Зауважимо, о 09:14 Повітряні сили попереджали про загрозу застосування агресором балістичного озброєння з Півдня, в областях де оголошено повітряну тривогу. Уже через хвилину українські захисники написали: "Кривий Ріг – в укриття".

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До речі, оперативні деталі ворожої атаки читайте в нашому телеграмі.