Атака на Кривий Ріг: росіяни влучили по адмінбудівлі, під завалами можуть бути люди
Джерело:Сергій Лисак
Вранці 27 вересня окупанти атакували Кривий Ріг ракетами. Вдарили по адмінбудівлі. Під завалами можуть бути люди.
Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у своєму телеграм-каналі. Посадовець розповів, що вже відомо про ворожу атаку.
Дивіться також Масштабний терор: внаслідок атаки "Шахедами" на Ізмаїл загинули 3 людей, ще 14 – постраждали
Атака на Кривий Ріг сьогодні
Вибухи у Кривому Розі прогриміли близько 09:20. Це підтвердив голова ОВА. Уже незабаром посадовець розповів детальніше.
Ракетна атака на Кривий Ріг. Ворог поцілив по адмінбудівлі. Ймовірно, під завалами можуть бути люди,
– повідомив Сергій Лисак.
Зауважимо, о 09:14 Повітряні сили попереджали про загрозу застосування агресором балістичного озброєння з Півдня, в областях де оголошено повітряну тривогу. Уже через хвилину українські захисники написали: "Кривий Ріг – в укриття".
Читайте також Уночі ворог запускав ракети Х-22, "Іскандер" і понад 30 "Шахедів": як відпрацювала ППО
До речі, оперативні деталі ворожої атаки читайте в нашому телеграмі.