У МВС показали момент порятунку поліцейського у Кривому Розі: сильне фото
Джерело:Ігор Клименко
Зранку 8 вересня російські військові завдали ракетного удару по Кривому Розі. Внаслідок цього загинула одна людина та десятки зазнали поранень.
У Міністерстві внутрішніх справ поділилися потужним кадром. На ньому можна побачити момент порятунку поліцейського охорони у Кривому Розі.
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Потрапив під завали
Дякую всім за врятовані життя,
– написав Ігор Клименко.
Поліцейського діставали з-під завалів / Фото Ігоря Клименка
Зазначимо, що російські військові обстріляли Кривий Ріг близько 9 ранку. Тоді повітряну тривогу оголошували у більшості областей України.
Згодом стало відомо про приліт по середмістю Кривого Рогу. Ворог зруйнував одну з адміністративних будівель поліції. На кадрах, які виклали у мережу, можна побачити понищені автомобілі поліції охорони.
На місці прильоту надзвичайники боролися з вогнем площею 200 квадратних метрів. Також відомо про те, що постраждали сусідні житлові будинки.
Практично відразу ж повідомили, що загинув один поліцейський охорони. Що стосується постраждалих, то їхня кількість дуже швидко зростала. Спочатку писали про 9, а станом на 12:30 – 52, розповіли у ДСНС.
Він зазначив, що у Школі мистецтва (колишньому Центрально-Міському райкомі) розгортають штаб допомоги людям. Їм надаватимуть будівельні матеріали, збиратимуть заявки на допомогу з міського бюджету за пошкоджене майно та інше.
Зранку росіяни атакували Суми та Запоріжжя
- На світанку росіяни атакували Суми. Відомо, що близько пів на 6 пролунала повітряна тривога, а через кілька хвилин – вибухи. Місцева влада потім повідомила, що працювала ППО.
- Пізніше міський голова Сум Олександр Лисенко зазначив, що ворог ракетою влучив у приватні будинки у районі Козацького проспекту. Один будинок зруйнований, а ще декілька зазнали пошкоджень.
- Внаслідок цього постраждали троє людей.
- Потім росіяни атакували Запоріжжя. В ОВА зазначили, що ворог випустив дві ракети. Попередньо, мовиться про балістику. Ними атакували об'єкти цивільної інфраструктури.
- Відомо, що вибуховою хвилею пошкодило вікна у багатоповерхівках і закладах освіти. Постраждала одна людина.