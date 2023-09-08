У МВС показали момент порятунку поліцейського у Кривому Розі: сильне фото

Зранку 8 вересня російські військові завдали ракетного удару по Кривому Розі. Внаслідок цього загинула одна людина та десятки зазнали поранень.

У Міністерстві внутрішніх справ поділилися потужним кадром. На ньому можна побачити момент порятунку поліцейського охорони у Кривому Розі.

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Потрапив під завали

Дякую всім за врятовані життя,

– написав Ігор Клименко.



Поліцейського діставали з-під завалів / Фото Ігоря Клименка

Зазначимо, що російські військові обстріляли Кривий Ріг близько 9 ранку. Тоді повітряну тривогу оголошували у більшості областей України.

Згодом стало відомо про приліт по середмістю Кривого Рогу. Ворог зруйнував одну з адміністративних будівель поліції. На кадрах, які виклали у мережу, можна побачити понищені автомобілі поліції охорони.

На місці прильоту надзвичайники боролися з вогнем площею 200 квадратних метрів. Також відомо про те, що постраждали сусідні житлові будинки.

Практично відразу ж повідомили, що загинув один поліцейський охорони. Що стосується постраждалих, то їхня кількість дуже швидко зростала. Спочатку писали про 9, а станом на 12:30 – 52, розповіли у ДСНС.

Він зазначив, що у Школі мистецтва (колишньому Центрально-Міському райкомі) розгортають штаб допомоги людям. Їм надаватимуть будівельні матеріали, збиратимуть заявки на допомогу з міського бюджету за пошкоджене майно та інше.

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