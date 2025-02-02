Російська армія зранку атакувала балістикою Криворізький район
- Вранці 2 грудня російські війська запустили балістичні ракети по інфраструктурі Криворізького району, ситуація контрольована.
- Олександр Вілкул закликав дотримуватись правил повітряної тривоги через загрозу ракетних та дронових атак.
Російські війська продовжують завдавати ударів по території України. Вороги запустили балістичні ракети по інфраструктурі Криворізького району Дніпропетровскої області.
Про це повідомляє 24 канал з посиланням на голову Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула. Він зазначив, що ситуація в районі є контрольованою.
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Росія атакувала Дніпропетровщину
Близько 07:00 2 грудня Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух швидкісної цілі в напрямку Кривого Рогу. Росіяни запустили ракету з півдня. Відомо, що під атаку потрапив Криворізький район. Однак більше деталей Олександр Вілкул не надав. Зараз уточнюється інформація, чи є влучання та чи постраждали люди.
У місті без збоїв працюють усі служби, транспорт і лікарні. А вночі силам ППО вдалося збити російський БпЛА, яким ворог намагався атакувати область.
Шановні земляки, загроза ракетних та дронових атак зберігається, тому дотримуйтесь правил повітряної тривоги,
– нагадав Олександр Вілкул.
Інші обстріли на Дніпропетровщині
Російська армія продовжує обстрілювати Нікопольский район. Окупанти били з важкої артилерії по Нікополю та Покровській громаді. Внаслідок цього пошкоджено 10 приватних осель, 2 господарські споруди, автомобіль, газогін та електричні лінії. Жертв і постраждалих немає.
Нагадаємо, востаннє росіяни били балістичними ракетами по Дніпропетровській області 21 січня. Тоді вони використали 4 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 та пошкодили складські приміщення у Дніпрі. А в Синельниківському районі внаслідок ворожої атаки того дня постраждала одна людина.