Росіяни вдарили по лікарні у Бериславі: влучили у реанімаційне та центральні відділення
Джерело:Олександр Прокудін
Окупанти продовжують обстрілювати цивільні об'єкти інфраструктури. Зокрема, одна з ворожих повітряних цілей влучила у відділення однієї з лікарень Херсонщини.
У середу, 17 травня, голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що ворожа держава поцілила в лікарню у місті Бериславі. Це за 75 кілометрів від обласного центра вдовж узбережжя Дніпра.
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Деталі атаки
Як зазначив очільник регіону, внаслідок цього обстрілу люди не постраждали. Однак реанімаційне та центральне відділення медичної закладу – так.
Російська армія вдарила по лікарні у Бериславі. Влучили в реанімаційне та центральні відділення. Через обстріл у медзакладі вибито близько 60 вікон та пошкоджено стіни. На щастя, пацієнти та працівники лікарні не постраждали,
– йдеться у повідомленні.
Окрім того, Прокудін опублікував світлини, які вкотре підтверджують, що Росія воює насамперед з цивільним населенням нашої держави. Дивитися на ці кадри без болю в серці просто-таки неможливо.
Наслідки обстрілу Берислава / фото глави ОВА
Згодом на цей теракт відреагували в Офісі Генерального прокурора. Там констатували, що правоохоронці задокументували наслідки прильоту, а також уже відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу. У ній йдеться про порушення законів та звичаїв війни.
Наслідки збройної агресії Росії документували прокурори спільно зі слідчими ГУ НП в Херсонській області,
– написали в Офісі Генерального прокурора.
Терор не припиняється
- Вранці 17 травня мер Миколаєва Олександр Сєнкевич також зазначав, що щонайменше 6 багатоповерхівок постраждало під час нічних обстрілів міста. Зокрема, є руйнування цивільної інфраструктури.
- Окрім того, у нічну на 16 травня ворог здійснив чергову масовану атаку на нашу державу. Однак варто наголосити, що українським силам ППО вдалося ліквідувати 100% усіх ворожих повітряних цілей.
- З-поміж іншого, наші Повітряні війська збили усі ракети типу "Кинджал", що окупанти запустили по столиці України за допомогою шести літаків МіГ-31К. Про це проінформував Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.