Детонував дуже довго: авіаексперт пояснив, чому аеродром у Липецьку є дуже жирною ціллю

Вночі 9 серпня українські захисники здійснили атаку на російський аеродром "Липецьк-2". Під ударом опинився зокрема склад, де зберігалось понад 700 КАБів.

Експерт з авіації Костянтин Криволап розповів 24 Каналу, що військова авіабаза у Липецьку має дуже велике значення для російської авіації. В рейтингу авіаційних центрів Росії – це номер два.

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Заснований ще за царя

У Росії працює глобальний авіаційний центр "Жуковський", де розташований, Льотно-дослідницький інститут, Центральний аерогідродинамічний інститут, навколо яких створено купу КБ. Там відбуваються всі процеси щодо випробування авіації на рівні конструкторських бюро.

Коли ж після випробування новий виріб передається в міноборони Росії, то він починає працювати у двох місцях: на військових авіабазах в Липецьку та в Ахтубінську.

Навіть є сподівання, що на аеродромі в Липецьку мали перебувати один або два російські літаки нібито п'ятого покоління Су-57,

– підкреслив експерт з авіації.

Крім того, росіяни почали перекидати на "Липецьк-2" літаки, які раніше розташовувались на аеродромах "Морозовськ", "Міллєрово", "Балтімор", а також Курському та Бєлгородському. Йдеться про 10-15 літаків Су-34 та Су-35, які завдавали удари КАБами по Східному фронту.

Однак після того, як українські сили почали бити по, зокрема, по "Морозовську", "Міллєрово", ці літаки мали кудись відлітати, і найзручнішим для них виявився аеродром "Липецьк-2",

– пояснив він.

Також авіаційному центру в Липецьку понад 100 років, він був заснований ще за царя. Тому за цей час там накопичилась доволі багато різних видів озброєнь.

Є інформація, що у Липецьку розбомбили склад з авіаційними ракетами "повітря – повітря" та "повітря – земля". Однак окрім цього, там також було зосереджено велика кількість озброєння, яке було "шкода викинути". Саме тому цей склад детонував дуже довго. Навіть довелося в радіусі 6 – 7 кілометрів евакуювати людей, тому що уламки літали за 3 кілометри,

– зазначив Костянтин Криволап.

Нагадаємо, що українським силам вдалося уразити на авіабазі у Липецьку склади, де зберігалось понад 700 керованих авіабомб, а також один радар зенітно-ракетного комплексу С-350. На аеродромі в момент удару перебували кілька десятків винищувачів та вертольоти.

Крім того, на авіабазі розміщалися майданчики з обслуговування та бойової підготовки боєприпасів, і апаратура, необхідна для цього, була ліквідована. Через це бойові літаки на певний час не зможуть базуватися там.