Росіяни атакували Луцьк: у міськраді розповіли, скільки ракет і дронів летіло на місто

Росія у ніч на 6 червня масовано атакувала Україну. Ворог запустив по Луцьку не лише ударні безпілотники, а й ракети.

Внаслідок атаки у місті є постраждалі та руйнування. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера Луцька Ігоря Поліщука.

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Скільки ракет та "Шахедів" застосувала Росія по Луцьку

За даними Поліщука, під час цієї атаки ворожі війська застосували по Луцьку 15 ударних безпілотників і 6 ракет.

Зазначимо, що, за даними голови Волинської ОВА Івана Рудницького, в місті є влучання у багатоквартирний житловий будинок. Він зазнав часткових руйнувань. Окрім цього, в багатьох будівлях ударною хвилею повибивало вікна.

На щастя, ніхто з мешканців не загинув. Проте 5 осіб постраждали. Людей вдалося евакуювати, а постраждалим уже надають медичну допомогу. Усі відповіді служби наразі працюють на місцях та ліквідовують наслідки ворожої атаки.