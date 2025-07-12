Пожежі у Львові були на 5 локаціях, на одному об'єкті впала стіна, – ДСНС

Унаслідок російської атаки на Львів уночі 12 липня спалахнули пожежі на 5 локаціях – їх ліквідували рятувальники. Представник ДСНС розповів про наслідки обстрілу.

Про це пише 24 Канал із посиланням на коментар заступника начальника ГУ ДСНС України у Львівській області Миколи Гуменюка під час брифінгу щодо наслідків атаки.

Дивіться також Масована атака на Львів: у місті були пожежі та руйнування – що відомо про наслідки

Рятувальники ліквідували пожежі

Унаслідок російської атаки на Львів пожежі спалахнули на 5 локаціях, пошкоджено цивільну інфраструктуру та сусідні житлові будівлі. Станом на 06:26 всі ліквідовані рятувальниками.

Зараз проводяться роботи щодо ліквідації наслідків падіння стіни на одному з об'єктів,

– сказав Гуменюк.

Він пояснив, що на одному з об'єктів аварійно впала стіна під час перебування там рятувальників. На щастя, ніхто не постраждав. Верхолази ліквідуватимуть ці наслідки.

Загалом внаслідок ворожої атаки пошкоджено 3 особняки та понад 100 квартир у 42 будинках. За попередньою інформацією, 20 мешканців з дев'яти квартир потребують відселення.