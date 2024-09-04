Пошкоджені будинки й пожежі: перші кадри з наслідками ракетної атаки у Львові

Вдосвіта 4 вересня російські військові завдали ракетного удару по Львову. На жаль, внаслідок атаки пошкоджено цивільну інфраструктуру, спалахнули пожежі.

Також відомо, що внаслідок атаки по Львову є постраждалі. Щонайменше 6 осіб отримали поранення, серед них – 10-річний хлопчик.

До теми У Львові внаслідок атаки пошкоджена цивільна інфраструктура: горять будинки

Наслідки ворожої атаки у Львові

Андрій Садовий раніше повідомив, що є загоряння житлових будинків в районі головного вокзалу. Також багато вибитих вікон в районі вулиць Коновальця, Братів Міхновських, Мельника. Наразі на місцях працюють усі відповідні служби.

Окрім того, дві школи сьогодні навчання не розпочнуть учні "Арніки" та ліцею №17, адже навчальні заклади розташовані поруч з місцем падіння уламків.

Моторошні кадри зі Львова після атаки / Фото 24 Каналу, Анастасія Кушпіт

Як передає журналістка 24 Каналу з місця подій, наразі на місці працюють рятувальники, правоохоронці й медики. Пожежники вже ліквідують загоряння.

Окрім будинків, пошкоджено також магазини, цивільну інфраструктуру та автівки – там вибило вікна.

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Пожежа у Львові після атаки: дивіться відео (Відео 24 Каналу, Анастасія Кушпіт)

Наразі правоохоронці перекрили частину вулиць. Зокрема буде обмежений рух на Скнилівському мості та на вулиці Коновальця. Окрім того, через це також будуть зміни в роботі громадського транспорту.