Наймолодшій було 32, найстаршій – 63: в ОВА розповіли про жертв у Львові

Внаслідок ракетного удару у Львові загинуло чотири людини. А саме три жінки та один чоловік.

Станом на обід 6 липня вже підтвердили загибель чотирьох осіб. Рятувальники продовжують розбирати завали – під ними ще можуть бути люди.

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Що відомо про жертв у Львові

Голова Львівської ОВА Максим Козицький уточнив дані щодо загиблих та перепросив за неточність. Минула інформація про загибель 21-річної дівчини та 95-річної жінки, що пережила Другу світову війну, була записана зі свідчень сусідів та не відповідає дійсності.

Вже відомі імена та вік усіх 4 загиблих. Ракетна атака Росії по Львову забрала життя 32-річної Анастасії та її 60-річної мами Мирослави, 63-річної Ірини та 35-річного Михайла.

Вічна пам’ять тим, кого ми втратили. Болить за всіх. Помстимося!

– написав Козицький.

Наразі медичної допомоги потребували 34 людини. 13 з них – госпіталізували. Руйнувань зазнали:

понад 30 будинків;

більше ніж 250 квартир;

10 гуртожитків;

будинок дитини;

два виші;

санаторна школа.

Пошкоджена одна підстанція у Львові – 150 абонентів залишаються без електропостачання. В ОВА зазначили, що це найбільш руйнівна атака по мирному населенню на Львівщині від початку повномасштабної війни.

Місцева влада наголосила, що поруч з будинком, у який влучила ракета, є укриття. Воно у належному стані і на момент тривоги було відчинене. Але зі всього будинку в укритті перебували лише п’ятеро осіб.

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