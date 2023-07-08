Чекала під завалами: жінка розповіла, як її рятували з-під завалів будинку у Львові
Джерело:ДСНС
Рятувальники показали відео з львів'янкою, яку врятували з-під завалів зруйнованого будинку, в який влучили росіяни. Жінка зізналася, що в той момент переживала за рятувальників, щоб на них не впали руїни.
Жінка чекала під завалами зруйнованого будинку, знаючи, що рятувальники їй допоможуть. Її серце билося з надією й впевненістю.
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Львів'янка розповіла про те, як її врятували з-під завалів
Постраждала розповіла, що паніки в неї не було – вона чекала на рятувальників. Побачивши їх, вона викрикнула: "хлопці, я тут є, тільки нога не працює". Жінка розповіла, що до неї довго не могли дістатися, тому що були сильні руїни.
Вони приїхали, певно мене найпершу знімали. Як вони працювали, такі боги. Ці хлопці просто чудо – їм дуже дякую. Я просто переживала, що якщо вони мене спустять, може завалитися все і на них,
– розповіла поранена.
Наразі жінка перебуває у лікарні й щаслива, що жива. ДСНС неабияк розлучили слова постраждалої.
Слово "дякую" втілює в собі багато більше, ніж просто вираження вдячності. Це маленьке, але потужне слово, яке має глибоке значення. А дякую за врятоване життя – це щось безцінне,
– написали в ДСНС.
Порятунок львів'янки з-під завалів: дивіться відео
Що варто знати про удар по будинку у Львові
- Вночі 6 липня Росія атакувала Львів ракетами "Калібр", влучивши у житловий будинок. Внаслідок російського теракту загинули 10 людей: 8 жінок та 2 чоловіків. Поранень різного ступеню важкості зазнали 42 людини, серед яких троє дітей.
- Рятувально-пошукову операцію завершили близько о 08:00 7 липня. За останніми даними, у лікарні досі перебувають 13 людей.
- Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що без домівки залишилося понад 40 жителів міста. Найбільше від російського теракту постраждали два житлові будинки, а це означає, що їх треба будувати наново.
- Загалом внаслідок атаки знищено повністю 60 помешкань. Ще близько 35 будинків було уражено, там повилітали вікна та двері.