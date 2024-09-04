Мама тримала дітей на руках, – сусіди розповіли деталі про загибель сім'ї у Львові

У ніч на 4 вересня російські війська обстріляли Львів. Жертвами жорстокої атаки окупантів стали мама та її три доньки.

Сусіди розповіли, що мати Євгенія тримала своїх дітей на руках під час російської атаки. Але, на жаль, вони загинули через обстріл.

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Кажуть, що мама ось так (на руках – 24 Канал) тримала дітей,

– розповіла сусідка загиблих.

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Також жінка розповіла, що це була прекрасна сім'я.

Сама ж сусідка разом із дочкою в момент удару була не дома.

Раніше міський голова Андрій Садовий зазначив, що внаслідок обстрілу загинула майже ціла родина. Живим залишився лише чоловік Ярослав. Дружина Євгенія та троє їхніх доньок – Ярина, Дарина та Емілія – загинули у власному будинку.

Нагадаємо, що Росія атакувала Львів дронами-камікадзе типу "Шахед" та крилатими ракетами зранку 4 вересня. Вже відомо про пошкодження цивільної інфраструктури, є загоряння житлових будинків.