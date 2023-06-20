Зупинок жодного об'єкта немає, – Садовий про наслідки атаки "Шахедів" на Львів

Цієї ночі окупанти атакували Львів "Шахедами". Ворог поцілив у критичну інфраструктуру. Однак, зупинок жодного об'єкта немає.

Внаслідок російської атаки у Львові є незначні руйнування. Про це в ефірі Радіо Свобода розповів, міський голова Андрій Садовий, пише 24 Канал.

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Минулося без жертв та постраждалих

У будинках та об'єкті інфраструктури повилітали вікна. Також обсипалася штукатурка. Та головне, що ніхто не постраждав.

Всі об'єкти функціонують. Жодних зупинок немає. А вікна поправимо,

– наголосив Андрій Садовий.

Також міський голова додав, що комунальні служби працюють досить-таки оперативно.

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У Львові були три влучання

Очільник ОВА Максим Козицький розповів, що близько 5 години ранку Львів атакували ворожі безпілотники типу "Шахед". Окупанти поцілили у критично важливий об'єкт.

Зокрема, зафіксовано три влучання. Пошкоджене перекриття між поверхами, вибиті вікна. Окрім того, спалахнула пожежа.