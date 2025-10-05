Мер міста Андрій Садовий прокоментував цинічні дії росіян. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його коментар "Новини.LIVE".

Що сказав Садовий про російську атаку?

На думку міського голови Львова, варто розуміти, що кількість російських атак буде зростати. Садовий також подякував містянам за те, що вони спускалися в укриття.

У коментарі 24 Каналу він зазначив, що ця атака була найбільшою по місту за весь час повномасштабної війни. За його словами, росіяни вдарили по щонайменше семи цивільних промислових підприємствах. Все це – невеликі бізнеси, які сплачували податки. Також суттєвих збитків зазнав індустріальний парк Sparrow.

Які наслідки російської атаки на Львівщину: коротко про головне