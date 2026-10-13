Росія атакувала Львівщину: горять будинки

На ранок 13 жовтня Росія здійснила атаку на Львівщину. На жаль, постраждала цивільна інфраструктура.

Про деталі розповіла Львівська ОВА.

Які наслідки атаки на Львівщину

За попередньою інформацією, під час повітряної тривоги збитий російський безпілотник впав на житловий будинок у селі Муроване Львівського району.

Там загорілися два будинки. Окрім того, пошкоджені три автомобілі.

Інформації про постраждалих наразі не надходило. На місці працюють всі служби,

– розповів начальник ОВА Козицький.

Зверніть увагу! Атака БпЛА триває майже безперервно. Про рух російських дронів на міста України оперативно читайте в нашій хронології.

Нагадаємо, що вранці вибухи лунали й у Києві. Столицю атакували реактивні БпЛА.

А увечері 12 жовтня під атакою була Рівненщина. У Рівному внаслідок обстрілу було пошкоджене нежитлове приміщення, а у Сарнах – гуртожитки й житлові будинки, було кілька прильотів по непрацюючих підприємствах.